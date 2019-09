Doch keine Sorge, auch mit der eher soliden Variante wie bei Ganni oder Moncler liegt ihr genau richtig. Wie ihr den neuen Trend kombiniert? Wie immer ihr möchtet. Besonders toll sehen die Schuhe als Stilbruch zu zarten Blumenkleidern und Midi-Röcken aus Satin aus. Aber auch in Kombination mit Bootcut-Jeans oder Utility-Pants setzt das Schuhwerk ein starkes Statement. Mir gefällt's unheimlich gut! Es gibt keinen dankbareren Look für den nahenden Berliner Winter und wer weiß, vielleicht überstehe ich in meinen Trekking-Boots die kalte Saison diesmal auch, ohne mich auf den vereisten Gehwegen lang zu machen.