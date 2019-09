Kann sich eigentlich noch jemand an die Ursprünge des Streetstyles erinnern? Als Fotografen einfach auf die Straße gegangen sind und Bilder von außergewöhnlich gekleideten Menschen gemacht haben? 1978 erschien in der New York Times erstmal die Serie On The Street, für die der kürzlich verstorbene Bill Cunningham Personen im Big Apple fotografierte. Heute steht Streetstyle meistens für von Kopf bis Fuß durchgestylte Designerlooks, die während der großen Modewochen geknipst werden und meistens relativ wenig mit den Outfits zutun haben, die uns täglich auf der Straße begegnen.