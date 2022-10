Dating nach einem sexuellen Übergriff – es ist kompliziert

Alex, die heute 30 Jahre alt ist, erfuhr später, dass zwei Männer aus ihrer Familie sie sexuell missbraucht hatten, bis sie 12 Jahre alt war. Die Erinnerungen waren so traumatisierend, dass sie sie fast ihr ganzes Leben lang verdrängte. „Bis ich 19 war, hatte ich keine Worte, um zu erklären, was passiert war.“ Jahrelang hatte sie Probleme beim Dating und in Beziehungen. „In meinen ersten Beziehungen war alles, vor allem in Bezug auf Sex, eine echte Herausforderung. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich schützen sollte. Deshalb war ich völlig distanziert und habe auch keine Erinnerungen mehr. Das war wirklich verwirrend.“