Ich bin Autistin – was Dating für mich unmöglich macht

Nach dieser Beziehung fiel es Josefina schwer, das zu lernen, was sie ein „Abschleppskript“ nennt, und hatte damit zu kämpfen, ob sie sich darauf einlassen wollte. „Jedes ‚normale‘ Mädchen in meinem Alter hat das getan, alle haben mit anderen Leuten geschlafen, also konnte ich das sicher auch tun – nur fühlte es sich nicht richtig an. Ich ahmte nach, was andere Mädchen taten, weil ich nicht instinktiv wusste, wie man mit beliebigen Männern anbandelt. Ich erinnere mich daran, dass ich mich mit einem Typen getroffen habe, der eigentlich ganz nett war, aber was mit ihm passiert ist, habe ich völlig vergessen.“