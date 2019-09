Ältere Geschwister habe ich mir eigentlich nur in einer Situation gewünscht: Vor dem Semesterstart an der Uni. Meine Mutter hat in Polen studiert, ein Vater ist in meiner Gleichung ein unlösbares X , also konnte mir niemand so wirklich gute Tipps geben oder mich irgendwie auf das vorbereiten, was mich im Hörsaal erwarten würde. Um ganz ehrlich zu sein, dachte ich, ich würde beim Betreten der Aula einen Stundenplan in die Hand gedrückt bekommen. Peinlich, ich weiß. Aber es kann unmöglich nur mir so gehen und wenn meine vergangene Unwissenheit in der Gegenwart jemandem helfen kann, war sie wenigstens nicht umsonst. Also ließ' die Mails, Unterlagen und Broschüren deiner Hochschule bitte gründlich. Dort findest du alle nötigen Informationen, wie beispielsweise: wo und wann deine Orientierungswoche stattfindet (Spoiler: Meist eine Woche vor dem Semesterstart!). Gehe da hin! Ich kann das wirklich nicht genug betonen. Doch kann ich: GEHE DA HIN!