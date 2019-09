Um etwas zu finden, das auf dich zugeschnitten ist, das dir passt, dich langfristig glücklich macht oder dir zumindest ansatzweise eine Langzeitperspektive bietet, wirst du unter Umständen mehr tun müssen, als deine Häkchen in einem Multiple-Choice-Test zu setzen. Du wirst in dich gehen und suchen müssen, vielleicht wirst du eine Ausbildung oder ein Studium hinschmeißen, vielleicht bist du sowieso jemand, der*die lieber direkt arbeiten geht und dabei herausfindet, was ihr*ihm am besten liegt? Und weißt du was? Das alles ist absolut okay!