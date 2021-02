Kann mir ein Persönlichkeitstest dabei helfen, die große Liebe zu finden?

Letztlich war Myers-Briggs für mein Dating also ungefähr so hilfreich wie mein Horoskop. Andere hatten da mehr Erfolg – zum Beispiel Francesca Specter, Gründerin vom Blog und gleichnamigen Podcast Alonement . Sie erzählt mir, dass sie den MBTI schon in der sechsten Klasse habe machen müssen; die Ergebnisse habe sie dann später auf ihr Liebesleben angewandt. „Ich fing an, mich beim Dating auf den MBTI zu verlassen, nachdem eine Beziehung in die Brüche gegangen war und ich den Test plötzlich überall in Dating-Profilen sah“, sagt sie. „Bei Reddit und Quora gibt es unzählige Threads dazu, wie sich die Myers-Briggs-Persönlichkeitstypen in Beziehungen verhalten, und ich war irgendwann wie besessen davon. Ich datete also jemanden, der laut Myers-Briggs genau mein Typ hätte sein sollen; ich kannte ihn schon aus meinem Freundeskreis und wir hatten vorher schon immer ein bisschen geflirtet. Als er mir erzählte, er sei ein INFJ (ideal für mich, ENFP), vermutete ich, dass aus uns was werden könnte.“ Und tatsächlich: Francesca erzählt, mit diesem Mann sei sie seit ihrer vorherigen Beziehung am längsten zusammen gewesen; noch dazu habe ihr der MBTI dabei geholfen, ihren Ex-Partner besser zu verstehen