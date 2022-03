Nostalgie pur – diese Fotos wecken Erinnerungen an Teenie-Tage

Fumi Nagasaka beschäftigt sich in ihrer Fotografie seit mehr als einem Jahrzehnt mit Jugendkultur in ihren vielfältigen Formen. Die Künstlerin lebt heute in New York City, kam aber in Japan auf die Welt und wuchs dort auf. „Wegen der Arbeit meines Vaters wuchs ich als Kind an verschiedenen Orten auf. Er war ein professioneller Rennfahrer, und so zogen wir zwischen Nagoya, der Stadt, aus der meine Eltern sind, und Tokio hin und her. Ich war ein ruhiges Kind, das sich sehr für Sport begeisterte und eine Zeit lang auch gemobbt wurde. Diese Phase war wirklich prägend für mich.“ Die Erfahrungen, die Nagasaka als Teenager machte , und die Isolation, die sie empfand, trugen dazu bei, dass sie die Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein immer wieder als besonders spannend empfand. Das Leben treibt einen als Teenager in einem unruhigen Tempo voran, oder? Nagasaka fand es schon immer faszinierend, wie verschiedene Menschen mit dieser Zeit des Heranwachsens umgehen.