Diese Fotos sind ein intimer Einblick in das Leben junger Frauen in China

Die Fotografin Luo Yang wurde in Liaoning, einer Küstenprovinz im Nordosten Chinas , geboren und aufgezogen. Dort erlebte sie eine ihrer Meinung nach ziemlich traditionelle Erziehung in einem modernen chinesischen Haushalt und hatte daraufhin immer das Gefühl, ihr inneres Ich – die Yang, die sie eigentlich sein wollte – in Einklang mit den Erwartungen und Einflüssen der Außenwelt bringen zu müssen. „Ich musste damals lernen, an meinen Kämpfen und Herausforderungen zu wachsen“, erinnert sie sich.Als sie älter wurde, konnte sie einen Teil der daraus entstandenen Frustration in der Fotografie rauslassen. Sie fing an, Fotos von sich selbst und anderen Mädchen und Frauen wie ihr zu machen. Das war 2008 – und Yang glaubt, dass sie damals versuchte, ihre eigenen Teenager-Gefühle zu verarbeiten, indem sie diese Frauen vor die Kamera holte. „Ich wollte ein unverfälschtes, ungeschöntes Bild meiner eigenen Jugend festhalten“, erklärt sie, „und weil menschliche Emotionen so stark miteinander verbunden sind, erkenne ich mich selbst in all den Frauen auf den Fotos.“ Dieses Gefühl der geteilten Erfahrung ist in jedem einzelnen Bild zu erkennen, zusätzlich verstärkt durch ihren einfühlsamen, offenen visuellen Stil und die Tatsache, dass Yang alle Mädchen in ihrer natürlichen Umgebung und im privaten Raum fotografierte.Dabei konzentrierte sie sich vorrangig auf Frauen , die in den 1980ern geboren wurden. Heute ist Yang Mitte 30, arbeitet in Shanghai und Peking und fotografiert Frauen mittlerweile seit über einem Jahrzehnt. Ihre Fotos bündelt sie in verschiedenen Projekten – inklusive ihrer fortwährenden Serie GIRLS und ihrer neuesten Bilderreihe Youth, die sich mehr auf Kinder der 90er und 2000er konzentriert. Insbesondere GIRLS, sagt sie, widmet sich der enormen Aufgabe, die „Leben sowie die großen und kleinen Veränderungen einer ganzen Generation zu dokumentieren“.Hier teilt sie einige ihrer beeindruckendsten Bilder und zeigt uns damit, wie es ist, als Mädchen im heutigen China aufzuwachsen.