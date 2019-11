Wenn man bereits ihre Aufnahmen rebellischer Chinesischer Mädchen kennt, wird es einen nicht überraschen, dass die Fotografin Luo Yang gerade für den prestigeträchtigen C/O Berlin Talent Award 2019 nominiert wurde. Außerdem war sie an der Ausstellung von keinem geringeren als Ai Weiwei beteiligt, der sie mit an Bord seiner Ausstellung FUCK OFF 2-Ausstellung in den Niederlanden holte.