Weise und deep ist da meist gar nichts. In der Regel bricht man doch den Keks mit dem letzten bisschen Hoffnung und Kribbeln in den Fingern in zwei Hälften, liest den bekloppten Spruch auf Englisch, die noch beklopptere Übersetzung auf Deutsch – und dann weiß man auch nicht. Soll man lachen? Weinen? Gegen die Wand rennen? Carpe that f***ing diem, halt.