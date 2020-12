Happiest Season zeigt: So funktioniert Dating vor dem Coming-out

„Als sie herausfand, dass ich niemanden hatte, mit dem ich das Erntedankfest feiern konnte, stand für sie außer Frage, dass sie mich mitnehmen würde“, sagt Thurston. Das Problem: Kristen hatte sich noch nicht vor ihren Eltern geoutet. Das beunruhigte Thurston, die ihr vorwarf: „Du schämst dich für mich. Wie kannst du in mich verliebt sein, wenn du dich für uns schämst?“ Thurston erinnert sich daran, was im Anschluss passierte: Um etwa 22 Uhr am Abend vor dem Feiertag schrieb Kristen ihrer Mutter in einer SMS, dass sie in eine Frau verliebt sei. Thurston beobachtete sie währenddessen nervös von der anderen Seite des Raums.