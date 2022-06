Pride auf Netflix & Co.: 9 queere romantische Serien zum Streamen

Die Serie spielt an einem fiktiven Elite-Internat in Schweden und erzählt die Geschichte des schwedischen Prinzen Wilhelm (Edvin Ryding), der neu am Internat ist. Leider beschränkt sich sein Leben dort nicht nur auf Unterricht und gute Noten; Wilhelm versucht verzweifelt reinzupassen, ohne seine Familie zu enttäuschen oder sie in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Gleichzeitig entwickelt er Gefühle für seinen Mitschüler Simon (Omar Rudberg). Die Serie – die dich optisch anfangs vielleicht an Riverdale oder Dynasty erinnert – ist ein unerwarteter Hit und wird von Fans für ihre gesunde, realistische Darstellung einer queeren Beziehung gefeiert.