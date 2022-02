Wie eine Brustverkleinerung meine Gender-Identität rettete

Dann stieß ich auf Dr. Sidhbh Gallagher , eine Chirurgin aus Miami, USA – und dieser Fund veränderte mein Leben. Ich stolperte über einen ihrer Posts zu einer non-flat top surgery, die sie in Zusammenarbeit mit einem:einer Patient:in entwickelt hatte. Als ich das Bild dazu sah, saß ich erstmal da und heulte mir 20 Minuten lang die Augen aus. Ich war so erleichtert, dass das, was ich mir so lange ausgemalt hatte, tatsächlich möglich war.