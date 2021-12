Wie ich durch eine Brustverkleinerung meinen Körper zurückbekam

Abgesehen davon, dass ich nach Mitternacht am Tag des Termins nichts essen oder trinken sollte, hatte ich bloß eine weitere große Aufgabe vor der OP: Ich sollte jemanden mitbringen, der:die mich nach dem Eingriff nach Hause begleiten würde. In meinem Fall war das meine Mutter. Ich bin zwar schon Mitte 20, doch zeigt dir nichts so deutlich, wer deine Eltern wirklich sind, als eine große Operation an ihrem Kind: Mein Vater, der den Knoten in der Brust meiner Mutter zuerst entdeckt hatte, als sie 31 war, war jetzt genauso nervös wie ich. Am anderen Extrem dieses Spektrums war meine Mutter, eine von Natur aus liebevolle, fürsorgliche Frau, die eine Krebserkrankung überlebt hat und davon überzeugt war, dass mein Heilungsprozess im Vergleich damit ein Kinderspiel werden würde – worüber wir uns stritten. Trotzdem: Sie ist meine Mom, und ihre Anwesenheit war genau das, was ich brauchte, als ich 45 Minuten vor meiner OP im kalten, sterilen Wartezimmer saß.