8 Gründe, warum du nackt schlafen solltest

Eine Umfrage ergab, dass 58 Prozent der Menschen, die nackt schliefen, angaben, mit ihrer Beziehung zufrieden zu sein. Bei Pyjama-Träger:innen waren es 48 Prozent. Bei jenen, die Nachthemden tragen, waren es 43 Prozent und bei Einteiler-Fans betrug der Prozentsatz 38. Obwohl diese Faktoren zwar vielleicht miteinander verknüpft sind, muss das aber nicht bedeuten, dass Nacktschlafen die Ursache für eine gute Beziehung ist (was bedeutet, dass wir vielleicht ganz einfach eher nackt schlafen, wenn wir bereits in einer glücklichen Beziehung sind). So oder so ist es aber einen Versuch wert, stimmt's?