Comment une réduction mammaire m’a permis de retrouver mon corps

Je ne dirais pas que je détestais mes seins, mais je ne les inviterais certainement pas à une fête si j'avais le choix. Depuis le jour où mes parents m'ont parlé qu'il était temps que je porte une brassière de sport , jusqu'à l'année dernière où j'ai subi une opération de réduction mammaire, je n'avais qu'un seul souhait : avoir des seins plus petits. Je voulais pouvoir acheter un bikini en sachant que le haut de l'ensemble m'irait aussi bien que le bas. Je voulais pouvoir faire du shopping avec ma mère et ne pas me regarder dans le miroir, obsédée par la nécessité de presser mes seins contre mon buste. Je me suis toujours sentie regardée et observée, depuis le CM2, quand on ne m'appelait pas Sam. On me connaissait comme la nouvelle fille aux gros seins.