L’huile de CBD peut-elle soulager les douleurs de règles ?

Hélas, je ne me suis pas sentie différente après l'avoir ingérée, mais en y repensant, je me suis définitivement sentie plus équilibrée émotionnellement pendant la semaine précédant mes règles, et généralement plus détendue - prenez ça, SPM ! Mais, à ma grande déception, mes crampes n'ont pas disparu. J'ai donc redoublé d'efforts et appliqué le l'huile Anti-Teardrops sur mon ventre et mon dos, ce qui semblait m'aider, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. La deuxième nuit de mes règles, la douleur est apparue et après m'être tordue dans mon lit pendant deux heures, j'ai pris un ibuprofène et un paracétamol avec de la codéine, pour faire bonne mesure. Le lendemain matin, ma première pensée a été : "Le CBD pour les douleurs menstruelles, c'est du pipeau". Mais j'ai continué à utiliser l'huile Kloris à avaler et j'ai commencé à mettre quelques gouttes d'huile Ohne sur mon tampon, comme le recommande la marque.