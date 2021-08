Vos sous-vêtements ont-ils une date de péremption ?

Mais heureusement pour mon estime, j'ai poussé plus loin mes recherches et j'ai téléphoné à Philip M. Tierno , professeur de microbiologie et de pathologie à la faculté de médecine de l'université de New York, et auteur du livre à paraître, First, Wear A Face Mask: A Doctor's Guide to Reducing Risk of Infection During the Pandemic and Beyond