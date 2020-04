Des soutiens-gorge ultra confortables que vous allez adorer porter

La solution ? Remplacer le rembourrage et les armatures impies par quelque chose de plus souple, de plus doux et qui soutient bien plus. Autrement dit : la bralette. Bien que beaucoup considèrent la bralette comme une prouesse d'ingénierie conçue uniquement pour les membres de l'IBTC (itty bitty titty committee), les dernières tendances prouvent que ce n'est pas le cas.