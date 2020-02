8 ensembles de lingerie à s’offrir pour la Saint-Valentin

S'il y a une catégorie de vêtement dont on ne peut se passer, quelle que soit la saison ou la dernière tendance, ce n'est pas notre jean vintage adoré ou nos bottines noires ultra tendance : ce sont nos sous-vêtement. Pensez-y : soutiens-gorge et culottes sont le point de départ de toute tenue, et l'un des rares éléments de notre garde robe qui a réellement besoin d’être remplacé de temps à autre. Alors pourquoi a-t-on tendance à attendre une grande occasion pour nous offrir de la nouvelle lingerie ?

Nous n'avons peut-être pas encore trouvé la réponse à cette question, mais à l’occasion de la journée des amoureux (journée durant laquelle les ventes de lingerie battent des records), on s’est dit qu’il n’y avait pas de meilleur moment pour donner un coup de neuf à votre panoplie de dessous. Mais au lieu de vous proposer des ensembles rouges et roses que vous ne porterez qu'une fois avant de les mettre au placard jusqu’à la prochaine Saint-Valentin, nous avons compilé pour vous 8 ensembles de lingerie en dentelle que vous pourrez porter tous les jours de l'année.