Comment j’ai appris à me masturber après ma chirurgie de réattribution

Elle a enfilé ses gants d'examen, j'ai posé mes pieds sur les étriers. Mon capuchon clitoridien, mon clitoris, mes grandes et petites lèvres, mon vestibule et mon ouverture vaginale, avec une muqueuse vaginale autolubrifiante qui rend la pénétration agréable - tout cicatrise parfaitement. Une nuit, durant ma période d'alitement, je me suis réveillée avec du sang qui coulait de moi. Il s'est répandu sur le parquet et j'ai titubé jusqu'à la salle de bain, effrayée et désorientée. J'ai appelé une ambulance qui m'a emmenée aux urgences. Les cicatrices de mon incision se sont estompées.