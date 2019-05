Plus loin, Olson-Kennedy, Hoffman-Fox, et Ryan Sallans , porte-parole transgenre et auteur, partagent certaines des nombreuses raisons qui font de la transition bien plus qu’un processus physique. « La dysphorie de genre et la transition médicale sont tellement nuancées que d’en parler comme s’il s’agissait d’une seule et unique expérience serait inexact, » explique Olson-Kennedy. En gardant cela à l’esprit, ils nous donnent ici quelques exemples de la façon dont on peut faire l’expérience de cette transition.