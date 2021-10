Cancer du sein : quand l’autopalpation peut sauver des vies

Aujourd'hui, la sensibilisation et les dépistages sont de plus en plus nombreux et les cancers détectés de plus en plus tôt, ce qui est une bonne chose. Cependant, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent en France et la première cause de décès par cancer chez la femme, selon Santé Publique France . Cela vaut donc la peine de s'intéresser de près à sa poitrine. Comme le dit Brudner : "Apprendre à connaître son corps et à savoir ce qui est normal chez soi est tellement important".