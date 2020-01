David macht es dir wirklich einfach: Du schickst ihm ein Foto von der Stelle, die du tätowieren lassen willst, und zeigst ihm, was mit dem Tattoo abgedeckt werden soll. Dann sucht er sich Designs aus, von denen er glaubt, dass sie am besten zu dir passen und du kannst auswählen, was dir am besten gefällt. Ich entschied mich für leicht verwelkte Rosen. Die Metapher hat etwas an sich: Sie sind so schön, aber wenn man sie genauer betrachtet, zeigen die Dornen, dass es harte, spitze, beängstigende Dinge gibt, die selbst der schönsten Blume Schmerzen zubereiten können.