10 Styles für kurze Haare im Sommer

Die drückende Sommerhitze kann manchmal für den letzten Ansporn sorgen, den man braucht, um aus der wallenden Mähne endlich den Bob oder Pixie zu machen, mit dem man schon so lange liebäugelt. Aber was, wenn deine Haare schon kurz sind? Auch wenn du keine Ellenlänge zum Schneiden hast, hast du trotzdem Lust auf ein paar Veränderungen?



Dann haben wir gute Nachrichten für dich, denn es gibt zahlreiche Styles, die du diesen Sommer ausprobieren kannst – von Schulter- über Kinnlänge bis hin zu ultrakurzen Frisuren.



In der folgenden Galerie haben wir Kurzhaartrends und Produktempfehlungen zusammengestellt, die uns von einigen der stilvollsten Promis präsentiert wurden, damit du Bescheid weißt, was du diesen Sommer mit deinen kurzen Haaren alles anstellen kannst.