Nur zum Verständnis: Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer falschen Körperhaltung und Skoliose, erklärt Dr. Daniel Gelb , Professor der orthopädischen Abteilung an der Universität von Maryland. „Skoliose ist eine strukturelle Deformation der Wirbelsäule“, so der Arzt. In anderen Worten: Die Wirbelsäule hat eine seitliche Verkrümmung, die weder durch Dehnübungen, noch mit Muskelaufbau behoben werden kann. Eine schlechte Positur hingegen ist einfach nur das Ergebnis einer geringen Muskelmasse im Körper, wodurch die Wirbelsäule sich nicht richtig aufrecht halten kann, sagt Dr. Gelb. Während das mit Sport in Ordnung gebracht werden kann, sind „jegliche körperliche Bemühungen Skoliose zu heilen zwecklos.“