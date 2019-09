Von Sex And The City kann man viel lernen. Und das gilt nicht nur, wenn es ums Liebesleben oder Stilfragen geht. In einer Folge wird auch die Wichtigkeit der Beckenbodenmuskulatur thematisiert, während Samantha ihr Workout ganz entspannt, ohne dass es jemand mitbekommt, beim Brunch absolviert. Nebenbei wurde die Themathik durch die Folge auf den Radar vieler Frauen katapultiert.



Dabei können nicht nur Schwangerschaft oder Geburt zu einer schwachen Beckenbodenmuskulatur führen. Auch das Alter und Sport spielen selbstverständlich eine Rolle. Dabei hilft ein regelmäßiges Training dabei, den Rumpf zu kräftigen, Rückenprobleme zu verringern und das Sexleben zusätzlich zu verbessern. Aber wer ist schon so gewissenhaft wie Samantha, wenn es um die Beckenbodenmuskulatur geht? Eben. Die meisten vergessen diesen eigentlich so wichtigen Teil ihres Körpers. Doch jetzt gibt es ein Tool, dass das ändern könnte.