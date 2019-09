Für alle, die sich am Look mittlerweile satt gesehen haben, wartet Vetements jetzt mit einem neuen Detail auf. Die aktuelle Ü-1000-Euro-Jeans kommt mit diversen Zippern daher und wird mit gewagten Einblicken vermarktet. Auf Popo-Blitzer können wir gerne verzichten, sichtbare Reißverschlüsse dürfen in diesem Sommer aber gern in unseren Kleiderschrank einziehen. Unsere Lieblingsmodelle mit einem deutlich schmaleren Preisschild als bei Vetements, seht ihr in der Slideshow!