Frozen Yellow, das ist der hippe Euphemismus für Neongelb. Wir spulen elf Jahre zurück, in die frühen Zweitausender. Die Hochzeiten von American Apparel, dem VICE Magazine und ... New Rave. In die Fresse-Musik (ich zitiere The Guardian), die laut und schnell ist und deren Fans sich mit besonderer Vorliebe in alle Neonfarben hüllte, die zur Verfügung standen. Auch ich war damals großer Fan von Bands wie Klaxons oder Hadouken! und habe eine Zeit erlebt, in der wirklich alle Menschen in Neon gekleidet waren. Und lasst es mich so ausdrücken: Im Nachhinein war das wirklich reichlich schrecklich.