Good Morning Heuschnupfengesicht! Was du gegen die Symptome unternehmen kannst

Die Augen sind ja bekanntlich das Tor zur…? Naja, in diesem Fall zeigen sie auf, was im allergiegetriebenen Körper schiefläuft. Doch das bedeutet nicht, dass du die gesamte Saison über rot sehen musst. Tatsächlich helfen Antihistamin-Nasensprays ebenfalls Symptome an den Augen zu lindern, wobei Augentropfen gegen Rötungen manchmal gar nichts bringen. Eine Sonnenbrille als Pollen-Bocker sollte sich immer in der Tasche befinden und eine gründliche Augendusche am Ende des Tages kann wahre Wunder bewirken. Und wenn die Tränen trotzdem weiterlaufen und selbst der härteste wasserfeste Mascara irgendwann das Handtuch schmeißt, kann du deinen Look einfach als Lauren Conrad in The Hills verkaufen.