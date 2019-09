1 Die falschen Lebensmittel

Wenn es in der Nase juckt und im Hals kratzt, kann das auch ein Anzeichen dafür sein, dass dein Körper gewisse Inhaltsstoffe, die sich in Lebensmitteln wie Früchten, Äpfeln oder Tomaten befinden, nicht verträgt. Im Fachjargon bezeichnet man das als Orales Allergie Syndrom (OAS), welches durch ein bestimmtes Protein, das sich wiederum in einigen Früchtesorten befindet, ausgelöst werden kann. Der Körper behandelt dieses „pollenähnliche" Protein wie ein Allergen, wodurch dieselben Symptome wie bei Pollenflug auftreten können.

Was tun? Findet heraus, bei welchen Lebensmitteln euer Körper mit einem allergischen Schock reagiert und streicht es aus eurem Speiseplan. Manchmal kann die Reaktion jedoch durch Kochen abgemildert werden.