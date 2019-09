Alkoholallergie – Wenn der Kater zur Krankheit wird

Welcher Katertyp bist du? Spürst du leichte Kopfschmerzen oder gehörst du zu denen, die sich am nächsten Morgen gleich nach dem Aufwachen gekrümmt über der Kloschüssel wiederfinden? Oder fühlst du dich bereits unwohl, wenn du noch in der Bar bist, weil dein Magen nach dem ersten Drink zu rumoren beginnt und deine Haut rot wird und juckt? Wenn dir letztere Variante bekannt vorkommt, könntest du an einer Alkoholintoleranz leiden. Natürlich verhält es sich mit Alkohol bei jedem Menschen unterschiedlich. Solche mit Intoleranz erleben die Symptome allerdings weitaus stärker – so sehr, dass sie den Ablauf eines Abends stark beeinträchtigen, ganz unabhängig davon, was und wie viel getrunken wird.