Qu’est-ce que ça signifie quand on rêve de la mort ?

Les détails du rêve permettent de mieux comprendre ce qui se passe réellement dans votre tête. La personne que vous imaginez mourir est particulièrement importante. Cette personne sert généralement à représenter une caractéristique ou une qualité personnelle qui vous est propre", explique Ian Wallace, spécialiste des rêves et psychologue, dans son livre " Les 100 rêves les plus populaires : les rêves que nous faisons tous et ce qu'ils signifient ". "La mort d'un proche dans votre rêve indique que cette caractéristique ou qualité que vous possédez est en train de subir une transformation. Cette transformation est souvent le résultat d'un changement majeur dans votre vie réelle où vous devez abandonner vos vieilles habitudes et adopter de nouvelles façons de faire".