Ces photos intimes racontent une histoire sincère de la maternité (contenu explicite)

Freeland a grandi à Cambridge, aux côtés de deux sœurs aînées et d'un frère. "J'ai été très influencée et inspirée par mes frères et sœurs", dit-elle. "Ma sœur est une artiste et quand j'étais petite, elle organisait des cours d'art pour les enfants dans la cabane de notre jardin. J'ai passé mes étés avec elle, à faire de larges sculptures et à apprendre à peindre et à dessiner". C'est vers l'âge de 9 ans qu'elle s'est essayée à la photographie pour la première fois. Son frère avait transformé sa chambre en chambre noire. "Nous développions nos pellicules dans l'armoire de mes parents, accroupis dans le noir", se souvient-elle avec émotion. Sa sœur l'a également encouragée à exprimer ses émotions par le dessin, et elle a transposé toute frustration ou contrariété dans des objets qu'elle pouvait réaliser de ses mains. "Cette méthode de gestion des émotions a eu un impact profond sur la façon dont j'ai appris à me servir de la photographie pour faire face aux expériences de ma vie", dit-elle. Plus tard, Freeland a été atteinte de la maladie de Lyme. Cela a duré cinq ans. Une période durant laquelle est a été incroyablement isolée et introvertie. Ces premières leçons de vie sont devenues plus importantes que jamais. "J'ai depuis continué à me servir de la photographie à ces fins, mais j'ai appris à le faire avec plus de conscience".