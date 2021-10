12 intime & ehrliche Fotos über Mutterschaft (NSFW)

Freeland wuchs zusammen mit zwei älteren Schwestern und einem Bruder in Cambridge auf. „Ich wurde von meinen Geschwistern sehr beeinflusst und inspiriert“, sagt sie. „Meine Schwester ist Künstlerin. Als ich klein war, hat sie in einem Schuppen in unserem Garten Kunstkurse für Kinder angeboten. Ich verbrachte meine Sommer damit, große Skulpturen mit ihr zu kreieren und lernte zu malen und zu zeichnen.“ Im Alter von etwa neun Jahren experimentierte sie erstmals mit Fotografie, nachdem ihr Bruder sein Schlafzimmer in eine Dunkelkammer verwandelt hatte. „Wir entwickelten unsere Filme zusammengekauert im Dunkeln im Kleiderschrank meiner Eltern“, erinnert sie sich gerne. Ihre Schwester ermutigte sie auch, ihre Gefühle in Form von Zeichnungen auszudrücken, und so ließ sie ihre Frustration oder ihren Ärger in Dinge einfließen, die sie mit ihren Händen gestalten konnte. „Diese Art, mit meinen Gefühlen umzugehen, hatte einen großen Einfluss darauf, wie ich Fotografie nutze, um meine Erfahrungen im Leben zu verarbeiten“, sagt sie. Später erkrankte Freeland an Lyme-Borreliose. Fünf Jahre lang hatte sie mit der Krankheit zu kämpfen. Das war eine sehr introvertierte und isolierte Phase in ihrem Leben. Diese frühen Lebenslektionen haben eine sehr große Rolle gespielt und sich enorm auf die Fotografin ausgewirkt. „Seitdem habe ich Fotografie zwar weiterhin auf diese Weise genutzt, habe aber auch gelernt, das mit mehr Bewusstsein zu tun.“