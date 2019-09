Zu zweit allein: Wenn Muttersein einsam macht

Meistens schaffe ich es, sie zu ignorieren. Wären da nicht diese verdammten Tage, an denen ich mich mit allem einfach nur verdammt allein gelassen fühle. So zu empfinden, obwohl einem unentwegt ein kleiner Mensch am Rockzipfel hängt, mag absurd klingen, aber gerade am Anfang sind Babies nicht wirklich die unterhaltsamste Gesellschaft. Das sind dann die Momente, in denen man – trotz all des Glücks – einfach alles hinschmeißen möchte. Mache ich aber nicht, sondern denke stattdessen an die bekannten Ratschläge und rede mir ein, dass das ja alles nur eine Phase sei und meine Zeit schon wieder kommen werde. Durchhalten lautet die Devise. Und zum Glück ist da ja auch noch die bedingungslose Liebe zu meinem Sohn. Auch sie kann allerdings nicht verhindern, dass ich manchmal vor Erschöpfung in Tränen ausbreche, Tränen, die außer ihm niemand sieht. Schwäche zu zeigen, ist in dieser Debatte nämlich immer noch die größte Schwierigkeit und damit vielleicht schon der einzige Fehler. Denn mein gut funktionierendes soziales Netzwerk greift immer nur dann, wenn ich es darum bitte, und das tue ich meist, ohne allzu große Verbindlichkeit einzufordern, und nie in wirklichen Notfallsituationen. Wir wollen ja auch niemandem zur Last fallen, von allein bietet ohnehin kaum jemand Hilfe an. Die Kinder zu hüten ist ja in der Regel nämlich noch immer Sache der Mutter (und/oder Eltern). Sich jetzt darüber zu echauffieren, halte ich für reine Zeitverschwendung, viel mehr geht es langfristig darum, sich aus dieser (Opfer-)Rolle zu befreien.