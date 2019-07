Ängste während der Schwangerschaft & wie du damit umgehst

Sobald du weißt, du trägst ein kleines Wunder in dir (sorry für die abgedroschene Phrase, aber es ist schon krass, was sich die Natur da einfallen lassen hat), fängst du an zu grübeln. Was darf ich während der Schwangerschaft essen und was nicht? Welche Untersuchungen soll ich durchführen lassen? Werde ich eine gute Mutter sein? All diese und tausend weitere Fragen werden früher oder später in deinem Kopf auftauchen. Und das ist prinzipiell erst mal nichts Schlechtes, denn allein aus evolutionstechnischer Sicht sollst du dich ja auch mental darauf vorbereiten, Mama zu werden. Aber bei manchen wird aus den kleinen Sorgen und Bedenken schnell furchtbare Ängste, die ihr ganzes Leben bestimmen und negativ beeinflussen.