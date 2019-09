Hilft Tanztherapie wirklich gegen Angststörungen & Depressionen?

Ich bin gedemütigt, aber Kim dankt mir dafür, dass ich meine Emotionen mit ihr geteilt habe und sagt, dass es gut ist, dass ich meine Emotionen so nah an der Oberfläche halten kann, um sie so erleben zu können. Am Ende unseres Gesprächs, das ich hier nicht allzu sehr vertiefen werde, fühle ich mich viel besser. Es ist so, als hätte ich mich gerade bei genau der richtigen fürsorglichen Freundin ausgeweint, und genau das aussprechen können, was ich wortgewaltig empfunden habe, und das, obwohl ich nichts dergleichen getan habe. Es ist erlösend und reinigend. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie wertvoll eine richtige Tanztherapiestunde wie diese für jemanden inmitten eines ernsthaft dunklen Kampfes sein könnte. Aber zumindest für die dunklen Kämpfe, die ich selbst durchgemacht habe.