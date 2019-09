Schön, wenn ich schön bin, aber das ist kein Ziel, das ich mir jeden Tag setze. Stattdessen möchte ich netter zu mir und anderen sein, nicht mehr so schnell urteilen, nicht mehr über mich oder andere schlecht reden oder denken. Es ist okay, wenn mir das Aussehen einer anderen Person nicht gefällt. Es ist nicht okay, wenn ich dieser Person deswegen vorschreibe, wie sie*er sich zu kleiden hat. Es ist nicht okay, dieser Person ungefragt zu sagen, dass ich sie nicht schön finde. Genauso ist es nicht okay, wenn ich in der Umkleide meines Fitnessstudios stehe und mich nicht traue, dort die Duschen zu benutzen, weil die anderen meinen hässlichen Körper sehen könnten. Es ist okay, wenn man nicht will, dass fremde Menschen einen nackt sehen, aber sich selbst ekelhaft zu finden, ist kein Grund, der okay ist. Es ist okay, auch mal einen schlechten Tag zu haben. Es ist auch okay, keine Zeitschriften mehr mit retuschierten Frauen mehr zu kaufen. Es sollte eh immer okay sein, Kindern weibliche Vorbilder zu geben, die mehr als nur schön sind. Oder die einfach nicht schön sind.