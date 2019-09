5 stylishe Underwear-Labels, die Body-Positivity feiern

Mit Dehnungsstreifen, Cellulite und Hautfalten sehen sich viele Frauen zwar jeden Tag im Spiegel konfrontiert, aber in Unterwäschekampagnen waren sie bislang meist überraschenderweise abwesend. Zum einen liegt das natürlich an den engelsgleichen Models, zum anderen wurde obendrein mit Photoshop ordentlich nachgeholfen. Doch mittlerweile gibt es Labels, die die Realität zeigen und weibliche Körper in all ihrer Vielfalt feiern.