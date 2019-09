Diese Unterwäsche wollen wir uns an Weihnachten selbst schenken

Das Amsterdamer Lingerielabel Love Stories Intimates greift mit seiner Frühjahrskollektion direkt zu den Sternen. Denn die zarten Pyjama- und Wäschedesigns kommen nicht nur in zarten Pudertönen und klassischem Schwarz, sondern sind auch mit Himmelskörpern bedruckt. Und kein anderes Symbol katapultiert uns so schnell in die dunkle Nacht, wo sich intergalaktische Träume in die Unendlichkeit dehnen.