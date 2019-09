Warum ich mich nicht traue, kurze Hosen zu tragen

Das eigentliche Bodyshaming scheint in der sogenannten “Bubble” stattzufinden, die sich durch Extinktion nach außen abgrenzt, was meistens eher unbewusst abläuft, dennoch Menschen wie mich, ohne nennenswertes Selbstbewusstsein, tief verletzen kann. Da geht es dann meistens um sekundenschnelles Abchecken der Kleidungswahl, der potenziellen Coolness und eben auch des Körpers des Gegenübers. Wie gesagt, es ist eine Art Programm, das bei Menschen abläuft und ich glaube aufrichtig, dass es viele der Leute gar nicht wahrnehmen. Beidseitig. Jemand mit einem guten Selbstbild, wird die Blicke vielleicht anders deuten, geschweige denn, sie überhaupt wahrnehmen, als jemand, der sehr kritisch mit sich selbst ist. So habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich sehr kritisch begutachtet werde, wenn ich es wage mit Leggings in ein Third Wave Café zu gehen oder in Hamburg auf den Street Food Markt. Gleiches gilt für kurze Hosen. Man starrt mich ununterbrochen an, was dafür sorgt, dass all die Wunden von damals, die ich mir selbst zugefügt habe, wieder aufreissen. Aber dieses Mal sind andere schuld, und das nichtmal bewusst. Es ist eine Scheiße mit den Schönheitsidealen! Eine wahre Krankheit der Gesellschaft, die so viele Menschen daran hindert ihr Potenzial zu entfalten und sich gut zu fühlen. Das wirklich Tragische daran: Ich habe so viel Lebenszeit verschwendet, weil weder ich, noch andere sich im Griff hatten, beziehungsweise haben. Können wir das wirklich nicht ändern?