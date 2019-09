Diese Entwicklung hätte es vielleicht ohne Social Media nie gegeben, weil ich hier viel positives Feedback bekommen habe, nachdem ich mit tollen Fotografen zusammengearbeitet habe. Das war wie eine Therapie für mich. Aber die Münze hat immer zwei Seiten: Man sieht hier so viele (vermeintlich) perfekte Menschen mit ihrem (vermeintlich) perfekten Leben, dass man mit dem was man hat, schnell unzufrieden wird. Das Internet ist also eine willkommene Bühne für alle, die Mut machen wollen, aber auch ein dunkler Pfad, auf dem sich Leute leicht verirren können, die selbst nicht so zufrieden mit sich sind.