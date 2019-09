Angst vor negativen Reaktionen aus der Öffentlichkeit hatte sie nicht. Ein wenig ginge es sowohl in der Mode als auch in der Kunst immer darum, ein Risiko auf sich zu nehmen, sagt sie. Besonders oft wird Gaydos, die übrigens selbst Kunst an dem renommierten Pratt Institut in New York studierte, als Model für künstlerische Fotoprojekte oder aufwendig produzierte Fashion Editorials gebucht.