Hört auf, mein Kind speckig zu nennen

Jetzt sollte ich euch vermutlich sagen, dass ich selbst schon mein ganzes Leben lang mit meinem Gewicht kämpfe. Ich weiß also, wie es sich anfühlt, wenn man wegen seines Körpers verurteilt wird. In den Jahren vor meiner Schwangerschaft begann ich endlich, endlich, mich in meiner Haut wohlzufühlen. Ich hatte meinen Körper unter Kontrolle, was ein fantastisches Gefühl war. Ich konnte ein paar Kilometer laufen, ohne wirklich ins Schwitzen zu geraten. Und ich konnte in jedes beliebige Bekleidungsgeschäft gehen und etwas finden, das mir passte – was nicht immer so gewesen war.