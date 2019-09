Ich frage Jo, wie genau Gesichtsakupunktur funktioniert. Sie erklärt mir, dass diese aus drei Teilen besteht. „Zunächst werden ultrafeine Nadeln in bestimmten Akupunkturpunkten platziert. Das hat mehrere Effekte: Die Gesichts- und Halsmuskeln werden aktiviert und sollen sich somit anheben. Außerdem soll die Blut- und Lymphzirkulation angeregt werden. Das hat zur Folge, dass das Hautbild ebenmäßiger erscheint, Rötungen verschwinden und die Haut einen jugendlichen Glow bekommt. Das hilft zum Beispiel auch bei Akne. In einem zweiten Behandlungsschritt werden Mikronadeln in Stirnrunzeln und Falten gestochen. Das sorgt an diesen Stellen für einen winzigen Schock, der dazu führt, dass der Körper stimuliert wird und Kollagen an diese Stelle schickt. So wird die Falte sanft von innen aufgepolstert. Hier werden die Selbstheilungskräfte der Haut aktiviert, deren Wirkung dann an die Oberfläche treten. Das verbessert den Sauerstofffluss und stimuliert die Mikrozirkulation der Haut, sodass diese besser mit Nährstoffen versorgt wird und zelluläre Abfallprodukte schneller abtransportiert. Schlussendlich werden dann noch weitere Akupunkturpunkte am ganzen Körper angesprochen, damit die allgemeine Gesundheit gesteigert und Stress reduziert wird. Auch das führt zu einem erholten Look und strahlenden Augen. Ich habe auch schon öfter erlebt, dass Menschen, sobald sie sich besser fühlen, auch besser auf sich achten. Dann trinken sie zum Beispiel ganz von alleine mehr Wasser.“