Diese emotionalen Fotos feiern die Liebe zwischen Schwestern

Cardol zieht jede Menge Inspiration aus den Frauen und Mädchen in ihrem Umfeld. Einer ihrer stärksten Einflüsse ist ihre eigene Mutter. „Ich kann mich nicht so klar an meine ersten Lebensjahre erinnern, aber ich bin ihr so dankbar dafür, dass sie seit meiner Geburt alles in Fotos und Videos dokumentierte.“ Diese alten Familienaufnahmen, erzählt sie, helfen ihr dabei, sich an die Schönheit des kanadischen Staates British Columbia zu erinnern – so viel Freiraum und Freiheit –, wie auch an die „tollen, glücklichen Menschen“, und daran, schon von Anfang an zwei Sprachen erlernen zu können. „Es war eine schöne Zeit“, sagt sie lächelnd. Dieses Festhalten von Momenten zeigte ihr die Macht der Fotografie und deren einzigartige Fähigkeit, Erinnerungen und unsere Liebsten in unserem Gedächtnis zu bewahren. Sie selbst beschreibt ihre Herangehensweise als „intim und real“; sie findet, „genau das brauchen wir in der heutigen Welt“.