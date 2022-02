Ces tendres photos célèbrent le lien entre sœurs

Il existe un lien indéfectible entre sœurs. Elles peuvent être vos meilleures amies et vous connaître comme personne d'autre. Parfois, comme le note Cardol avec humour, elles peuvent être vos plus grandes rivales (de la manière la plus saine, bien entendu). Pour celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas de sœurs, ces images peuvent évoquer des souvenirs de nos amitiés féminines intimes et de celles qui nous ont façonnés en grandissant. C'est exactement ce que Cardol cherche à faire avec ce travail. "Il y a tellement plus que les liens du sang - pour moi, nous sommes toutes des sœurs. Et il n'est pas nécessaire d'être sœurs de naissance pour vivre ce genre de relation. J'ai ce genre de relation avec mes deux meilleures amies". Elle espère élargir les paramètres de l'œuvre et faire aussi des autoportraits un jour. Ses images sont des représentations authentiques et sensibles des personnes qui posent pour elle, et une célébration affectueuse de la proximité féminine et de la sororité - à la fois les sœurs que nous avons par le sang et celles que nous choisissons pour nous-mêmes.