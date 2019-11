Pourquoi j’ai toujours été fascinée par les grandes soeurs de mes copines

Elles étaient notre seule espoir, la preuve vivante que nos vies prendraient bientôt un tournant décisif, celui où le maquillage et les sorties seraient autorisées et où on pourrait enfin acheter nos fringues chez Zara. Elles avaient leur spot attitrés, des coins reclus du village où elles pouvaient fumer des clopes ou des joints en paix, loin des parents mais aussi des petites soeurs et de leurs amies pathétiques. Pour elles, on était la piqûre de rappel d'une époque dont elles s'étaient éloignées définitivement. L'époque où elles étaient aussi des looseuses. Et elles étaient prêtes à tout pour ne jamais faire de rechute. Et tandis qu'elles allaient dans des bars et des soirées en cachette, on essayait de recréer leur style dans nos chambres d'enfants, à se peinturlurer de maquillage et apprendre les chorégraphie de leurs groupes de musique préférés.